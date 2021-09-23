«Лацио» избежал поражения в матче пятого тура Серии А с «Торино»
Турин, Италия, 23 сентября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. 23 сентября в Турине на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Торино» упустил победу над римским «Лацио». Основное время матча пятого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч на 76-й минуте встречи забил арендованный из «Ювентуса» 26-летний хорватский фланговый нападающий Марко Пьяца после передачи Уилфрида Синго — 1:0. В компенсированное время матча главный арбитр Росарио Абиссо назначил пенальти в ворота Милинковича-Савича. Чиро Иммобиле сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.
Для 31-летнего таранного форварда сборной Италии Иммобиле этот мяч стал шестым в текущем сезоне в рамках внутреннего чемпионата.
Желтые карточки: Мандрагора — 17, Айна — 31, Брекало — 37, Марушич — 45+2, Милинкович-Савич — 60, Фелипе — 65.
Стартовые составы команд:
«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Родригес, Джиджи, Побега, Синго, Айна (Ансальди, 62'), Мандрагора (Лукич, 63'), Линетти (Ринкон, 74'), Брекало (Пьяца, 74'), Санабрия.
«Лацио»: Рейна, Фелипе, Хюсай, Ачерби, Марушич (Ладзари, 62'), Акпа-Акпро (Мурики, 79'), Альберто (Милинкович-Савич, 46'), Катальди (Лейва, 70'), Андерсон, Моро (Педро, 46'), Иммобиле.
Статистика матча («Торино» / «Лацио»)
Удары 15/6
Удары в створ 5/2
Владение 45%/55%
Угловые 6/5
Нарушения 20/9
На данный момент «Лацио», набрав восемь очков, поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Серии А. «Торино» с семью очками идет двумя строчками ниже.