Бишкек, 23 сентября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов подписал постановления об индексации с 1 октября 2021 года базовой и страховых частей пенсий. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба правительства.

Mr. Theklan Киргизия

Пенсионерам, которые получают пенсии ниже прожиточного минимума за предыдущий год, базовую часть пенсии увеличат на 10%.

Отметим, что прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составлял 4 785 сомов (4 104 рубля).

Читайте также: В Киргизии 38% пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума

Также будут проиндексированы на коэффициент индексации 1,08 страховые части пенсий, назначенных до 1 октября 2021 года.

В итоге средний размер пенсии должен будет составить 6 248 сомов (5 358 рублей), что больше нынешнего на 8% или на 455 сомов (390 рублей).

Читайте также: Население Киргизии стремительно нищает — за чертой бедности каждый третий