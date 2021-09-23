Генуя, Италия, 23 сентября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. 23 сентября в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» в матче пятого тура итальянской Серии А 2021/22 потерпела разгромное поражение от «Наполи» со счетом 0:4. Эта победа стала для подопечных Лучано Спаллетти пятой подряд во внутреннем чемпионате. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Liondartois Виктор Осимхен

Первый мяч в дебюте встречи забил 22-летний форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен после передачи Лоренцо Инсинье — 0:1. Через 29 минут Фабиан Руис удвоил преимущество неаполитанской команды — 0:2. На 50-й минуте Осимхен оформил дубль, замкнув прострел Ирвинга Лосано — 0:3. На экваторе второго тайма польский центральный полузащитник Петр Зелиньский довел счет до разгромного — 0:4.

Статистика матча («Сампдория» / «Наполи»)

Удары 11/17

Удары в створ 5/9

Владение 49%/51%

Угловые 5/5

Нарушения 9/7

Стартовые составы команд:

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Колли, Есида, Берешиньский (Депаоли, 71'), Торсбю (Аскильдсен, 71'), Сильва (Экдаль, 55'), Демсгор, Кандрева, Капуто (Чиерво, 84'), Квальярелла (Торрегросса, 55').

«Наполи»: Оспина, Руй, Ррахмани (Манолас, 48'), Ди Лоренцо, Кулибали, Руис, Зелиньский (Эльмас, 68'), Замбо-Ангисса, Лосано (Уна, 81'), Инсинье (Политано, 68'), Осимхен (Петанья, 82').

«Наполи», одержав пятую победу подряд и набрав пятнадцать очков, занял чистое первое место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» с пятью очками осталась на тринадцатой позиции.