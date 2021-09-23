Турин, Италия, 23 сентября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов по футболу Маттейс Де Лигт в следующее летнее трансферное окно может перейти в лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» видит в Де Лигт долгосрочную и более качественную замену Антонио Рюдигеру, соглашение которого с «Челси» рассчитано до середины 2022 года. Сумма трансфера Де Лигта в клуб АПЛ может составить 120 миллионов евро. Об этом 23 сентября сообщило издание The Mirror.

Ajax.nl Матейс де Лигт

Ранее сообщалось, что на защитника «Челси» Антонио Рюдигера претендует мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Де Лигт принял участие в пяти матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Специи».

Маттейс Де Лигт перешел в «Ювентус» 18 июля 2019 года из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника сборной Нидерландов, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро. Текущее соглашение Де Лигта со «старой синьорой» рассчитано до середины 2024 года.