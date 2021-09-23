Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. На Камчатке пропала связь с экипажем вертолёта Ка-27, сообщает 23 сентября телеканал Рен-ТВ.

Противолодочный и поисково-спасательный вертолёт Ка-27

По утверждению телеканала, уже начата поисково-спасательная операция.

«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту — до пяти человек», — сообщили в авиадиспетчерской службе.

О судьбе находившихся на его борту людей пока ничего не известно.

Информация уточняется.