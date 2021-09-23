Москва, , 21:25 — REGNUM Вопросы, касающиеся российско-европейских отношений, а также целый спектр геополитических тем затронули в ходе встречи 23 сентября «на полях» 76-й сессии ГА ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД (ядерная сделка с Ираном — прим. ИА REGNUM) и Ближневосточного урегулирования», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров, возглавляющий российскую делегацию на 76-й сессии Генассамблеи ООН, прилетел в Нью-Йорк накануне, 22 сентября.

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