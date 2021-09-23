Белград, 23 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Рост цен на фрукты и овощи в Сербии в августе 2021 года был одним из самых больших за последние десять лет, сообщил Саво Яковлевич, генеральный директор сектора экономических исследований и статистики национального банка Сербии, добавив, что инфляция носит временный характер, и ожидается, что к концу следующего года она будет на уровне предыдущих восьми лет.

geralt Рост инфляции

Он отметил, что на общие экономические тенденции, а также на цены существенно повлиял тот факт, что в прошлом году была пандемия, и что в этом году был постепенный выход из пандемии. Объясняя рост цен на некоторые товары в августе по сравнению с годом ранее, Яковлевич сказал, что в августе прошлого года у нас были очень низкие цены на определенные продукты, поэтому, например, цены на мясо были чрезвычайно низкими в течение всего года.

«Одной из причин стала пандемия, и из-за низкой цены производители сократили предложение. В этом году спрос увеличился, экономика не смогла удовлетворить все потребности в короткие сроки, и в какой-то момент спрос и предложение выровняются», — отметил он.

Что касается овощей, он добавил, что засуха в этом году, помимо пандемии, также способствовала повышению цен в августе.