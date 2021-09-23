Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Администрация США поддержит Евросоюз в его попытках реанимировать диалог между Белградом и Приштиной и разрешить кризис на севере Косово и Метохии, который угрожает безопасности региона. Об этом дипломатические источники в Брюсселе сообщили новостному агентству «Бета» 23 сентября, после встречи верховного представителя ЕС Жозепа Борреля с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке.

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По словам источника, сейчас только предстоит уточнить, каким образом США могут способствовать возвращению представителей Белграда и Приштины за стол переговоров. Предполагается, что Вашингтон должен использовать свое влияние на Приштину и убедить ее «не отвергать то, что уже было оговорено в ходе диалога».

Представители ЕС и США считают, что обе стороны — и Белград, и Приштина — должны проявить готовность к компромиссу, так как это единственный путь для решения споров, отметил собеседник агентства.

Напомним, что обстановка в Косово и Метохии обострилась после того, как Приштина 20 сентября объявила о том, что автомобильные номера Сербии недействительны на территории Косово, и установила полицейский контроль на КПП Ярине и Брняк в направлении центральной Сербии. Полицейские заставили водителей брать временные косовские номера. Сербы организовали баррикады недалеко от этих двух контрольно-пропускных пунктов.