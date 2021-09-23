Москва, 23 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. 23 сентября издание Sport24 сообщило, что 22-летний центральный защитник московского ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол успеет восстановиться к ближайшему матчу «красно-синих». 27 сентября ЦСКА в матче девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Нижним Новгородом».

ЦСКА

Яка Бийол получил повреждение в матче восьмого тура РПЛ 2021/22 с московским «Спартаком» (1:0). На 51-й минуте вместо защитника сборной Словении на поле вышел Кристиян Бистрович.

В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в восьми матчах за ЦСКА, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» и одной результативной передачей.

Бийол перешел в ЦСКА 1 июля 2018 года из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость защитника «красно-синих», по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до середины 2023 года.