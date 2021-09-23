Женева, Швейцария, 23 сентября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Около 20 стран — членов Европейского союза поддержали переназначение Тедроса Аданома Гебрейесуса на должность главы Всемирной организации зравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает 23 сентября Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

Who.int Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Издание отмечает, что действующий гендиректор ВОЗ, занимающий пост с 2017 года, возможно, является единственным кандидатом.

Напомним, накануне ФРГ официально выдвинула кандидатуру Гебрейесуса на второй пятилетний срок. Процедура регистрации претендентов завершилась сегодня в 19:00 мск, однако официально их имена не будут объявлены до ноября.

В случае большого числа кандидатов будет проведён первый этап отбора, чтобы составить короткий список из пяти человек. Голосование за нового главу ВОЗ должно состояться в мае 2022 года.