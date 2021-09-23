Саранск, 23 сентября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Саранска в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшего зампреда правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея Меркушкина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд

Вновь суд счел, что Меркушкин может оказать влияние на лиц, которые были допрошены в ходе предварительного следствия, а также других участников дела, которые изобличают его в совершении инкриминируемых деяний. Также суд полагает, что обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и суда.

Ходатайство о продлении содержания под стражей в суде поддержали следователь и прокурор. Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Меркушкин был задержан в аэропорту «Шереметьево» и переправлен в Мордовию. По версии следствия, в 2015 году, фактически являясь акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», он вместе с председателем Совета директоров банка дал взятку в размере 7 млн рублей главе нацбанка Мордовии — регионального отделения Центробанка России за отзыв предписания по итогам проверки банка, которая выявила нарушения, что могло привести к отзыву лицензии. Ему было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

В августе в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере»), которое касается продажи путем обмана в собственность Мордовии имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентра» по заведомо завышенной цене — 271 млн рублей. Таким образом было совершено хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

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