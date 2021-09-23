Тюмень, 23 сентября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Подведены итоги проверки по факту пищевого отравления 13 детей из тюменской туристической группы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Today.kz Ребенок в больнице

Напомним, инцидент произошёл в июле 2021 года. В поезде Санкт-Петербург — Тюмень 10 детей и один взрослый были госпитализированы с симптомами интоксикации по пути следования в больницы Костромской и Кировской областей, трое юных туристов были госпитализированы по прибытии в Екатеринбург.

Проверка установила, что туристическая фирма «Вольный ветер» не информировала о поездке Роспотребнадзор. В связи с этим прокурором внесено представление директору фирмы, в результате рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Выяснилось, что дети получили пищевое отравление перед поездкой в одном из кафе города Санкт-Петербурга. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в виде приостановления деятельности на 60 суток.