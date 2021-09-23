Москва, , 21:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дорожит доверием жителей Саратовской области и считает, что выборы начинаются на следующий день после окончания избирательной кампании.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Вся моя политическая карьера связана с Москвой, но мандат и доверие изначально оказали жители моей родной Саратовской области. Я этим дорожу. И, собственно, все вопросы, которые удаётся решать, это возможности, которые они мне дали. Поэтому к ним же возвращаюсь каждый раз», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

По его убеждению, выборы «начинаются на следующий день как только заканчивается избирательная кампания».

"Только в этом случае есть будущее у политика и возможность победить в следующей избирательной кампании. Если депутат, избравшись, будет ждать следующей избирательной кампании пять лет и потом за два месяца начнёт её, может всё быть непредсказуемым», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин негативно отзывался о выборах по партийным спискам и отдавал предпочтение одномандатным округам.

Читайте также: Володин указал на место молодых политиков и порассуждал о клонах