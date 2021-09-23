Володин рассказал, при каких условиях у политика есть будущее
Москва, 23 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дорожит доверием жителей Саратовской области и считает, что выборы начинаются на следующий день после окончания избирательной кампании.
«Вся моя политическая карьера связана с Москвой, но мандат и доверие изначально оказали жители моей родной Саратовской области. Я этим дорожу. И, собственно, все вопросы, которые удаётся решать, это возможности, которые они мне дали. Поэтому к ним же возвращаюсь каждый раз», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».
По его убеждению, выборы «начинаются на следующий день как только заканчивается избирательная кампания».
"Только в этом случае есть будущее у политика и возможность победить в следующей избирательной кампании. Если депутат, избравшись, будет ждать следующей избирательной кампании пять лет и потом за два месяца начнёт её, может всё быть непредсказуемым», — подчеркнул Володин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин негативно отзывался о выборах по партийным спискам и отдавал предпочтение одномандатным округам.
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