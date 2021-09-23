Специа, Италия, 23 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. 22 сентября в Специи на стадионе «Альберто Пикко» туринский «Ювентус» в матче пятого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 одержал волевую победу над хозяевами стадиона «Специей» со счетом 3:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ajax.nl Матейс де Лигт

На экваторе первого тайма арендованный из «Эвертона» форвард сборной Италии Мойзе Кин вывел «старую синьору» вперед после передачи Адриена Рабьо — 0:1. Через пять минут Эммануэль Гьяси вернул хозяев в игру — 1:1. В дебюте второй половины 19-летний Янис Антист впервые выел «Специю» вперед — 2:1. На экваторе тайма Федерико Кьеза вновь сделал счет равным, воспользовавшись суматохой в штрафной площади соперника — 2:2. Через шесть минут защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт отметился забитым мячом после розыгрыша углового — 2:3.

Желтые карточки получили Димитрис Николау (85'), Альваро Мората (90+2') и М’Бала Нзола (90+4'). На матче работала бригада арбитров во главе с Джанлукой Арельей.

Составы команд:

«Специя»: Зут, Христов, Бастони, Амьен-Аду, Николау, Бурабия (Сала, 77'), Верде (Манай, 77'), Гьяси, Феррер, Маджоре (Мора, 85'), Антист (Нзола, 77').

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо (Сандро, 46'), де Лигт, Данило, Бонуччи, Маккенни, Кьеза (Кулушевски, 84'), Рабьо (Бернандески, 67'), Бентанкур (Локателли, 46'), Дибала, Кин (Мората, 59').

«Ювентус», одержав первую победу в сезоне и набрав пять очков, поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с четырьмя очками опустилась на семнадцатую позицию.