Подгорица, 23 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Правительство Черногории на заседании 23 сентбяря рассмотело отчет о ситуации в Афганистане и мероприятиях по рассмотрению приема беженцев.

Vito Manzari Беженцы

Правительство решило создать межведомственную рабочую группу для рассмотрения вариантов реагирования на нынешний гуманитарный кризис и возможностей приема ограниченного числа беженцев, что соответствует практике других членов НАТО, говорится в заявлении правительства.