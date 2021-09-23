Иньчуань, Китай, , 20:59 — REGNUM В китайском Нинся-Хуэйском автономном районе (НХАР) на севере страны началось строительство центрального участка 3-й линии газопровода, соединяющего Восток и Запад; протяженность участка превышает 2 тыс. км. Об этом 23 сентября сообщает Синьхуасо ссылкой на заявление государственной компания PipeChina.

Участок свяжет города Чжунвэй и Цзиань провинции Цзянси и, помимо Цзянси и НХАР, пройдет по территории провинций Ганьсу, Шэнси, Хэнань, Хубэй. После ввода в эксплуатацию этого нового участка ежегодный объем транспортировки природного газа в системе Запад — Восток увеличится на 25 млрд кубометров, повышая удельный вес экологически чистой энергетики региона.

Сообщается, что 3-я линия, в свою очередь, состоит из трёх участков, два из которых уже введены и работают на протяжении ряда лет.