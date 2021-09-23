Москва, , 20:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил высокую конкуренцию между партиями в ходе избирательной кампании, а также ответил на критику со стороны Запада.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Избирательная кампания была непростая, надо сразу сказать, что была высокая конкуренция, конкуренция между партиями: 14 партий принимало участие. Конкуренция в среднем составила порядка 13 кандидатов на один мандат, на одно депутатское кресло», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Прохождение пятипроцентного барьера пятью партиями говорит об открытости избирательной системы.

«Сложилось на протяжении нескольких уже избирательных циклов, что у нас четыре политические партии проходят, а здесь появилась пятая. Это говорит об открытости политической системы», — отметил он.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что российская политическая система более открытая, чем в США, Великобритании и других странах.

«Вот мы говорим, у нас конкуренция составила 13 человек на место. В ФРГ — 9, Соединённые Штаты Америки — 8,5, а Британия — 5 человек на место, а Япония — 2,5. Вот вам конкуренция. Она больше или меньше чем у нас? Она у них меньше. Это факт, который никто не опровергнет. Но никто из них в отношении себя не подвергает сомнению свою политическую систему, но нашу они анализируют, оценку дают», — указал спикер Госдумы.

Критика говорит о том, что Россия является сильной страной.

«Если мы стали бы разваливаться, оценки были бы блестящие, пиететные, одобряющие. Развиваться будем, расти, укреплять суверенитет — обязательно будет критика, заявления, что нарушаются права», — подчеркнул спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы VII созыва Володин назвал прошедшие выборы самыми легитимными и прозрачными.