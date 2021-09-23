Москва, 23 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля во дворе жилого дома на западе Москвы в четверг, 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Https://pixabay.com Самокат

По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Мосфильмовская в районе дома №70.

«Водитель автомобиля Renault совершил наезд на 14-летнего мальчика, который на самокате передвигался по дворовой территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший мальчик был госпитализирован с предварительным диагнозом «ушиб колена». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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