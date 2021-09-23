Москва, 23 сентября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает 30 сентября внесения проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Поступить должен бюджет не позднее 1 октября. Мы ожидаем, как правило, правительство вносит в предпоследний день — это 30 сентября», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

В этой связи Совету Думы предстоит еще раз собраться на дополнительное заседание для того, чтобы рассмотреть проект бюджета и направить его в рассылку.

Работать да главным финансовым документом страны предстоит Госдуме нового созыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ обсудило проект федерального бюджета на очередную трехлетку. Ожидается, что госсмета будет профицитный. В 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета на уровне 1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно, а на 2024 год заложен дефицит в 315,3 млрд рублей.