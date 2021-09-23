Москва, 23 сентября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению Госдумой VIII созыва, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Дума следующего созыва рассмотрит их, по-своему сформирует повестку, но порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что депутаты на протяжении летнего времени провели несколько дополнительных заседаний Совета Думы, было рассмотрено 157 законов, 103 из этих законов — совместного ведения, они были направлены в рассылку в регионы.

«В этом случае мы уже понимаем, что назад с предложениями эти законопроекты к нам будут возвращены региональными парламентами где-то в конце сентября — начале октября, и можно будет их рассматривать», — пояснил Володин.

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