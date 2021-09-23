Пекин, , 20:53 — REGNUM В Генеральной Ассамблеи ООН в рамках её очередной, 76-й сессии прошла встреча по борьбе с расизмом, приуроченная к 20-й годовщине принятия Дурбанской декларации и Программы действий по противодействию расовой дискриминации. Комментируя фактический бойкот встречи со стороны США и ряда других стран Запада, не принявших участие в мероприятии, постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил по этому поводу сожаление. Об этом 23 сентября сообщает Синьхуа, обращая внимание на слова китайского дипломата о том, что это усиливает сомнения в искренности американской поддержки борьбы с расизмом.

Чжан Цзюнь призвал принять практические меры по претворению в жизнь упомянутых декларации и программы, запретить распространение расистских высказываний, улучшить уровень и качество жизни этнических меньшинств, защищать их права, в том числе путем приложения усилий к строительству справедливого мира. Китайский представитель отметил, что расизм стал укоренившейся международной проблемой, требующей согласованных действий мирового сообщества.

В проведенной встрече в стенах Генассамблеи принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель нынешней сессии Абдулла Шахид, а также главы государств и правительств четырех десятков стран. От имени КНР на заседании присутствовал и выступил глава МИД Ван И.