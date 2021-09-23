Афины , 23 сентября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В 2021 году Дни европейского наследия будут отмечаться в Греции 24−26 сентября, сообщило греческое министерство культуры и спорта 23 сентября.

Греция

Общая тема праздничных мероприятий по всему европейскому континенту в этом году — «Наследие: все включено», но в Греции объявлены две отдельные тематические концепции: «Путешествие на поезде» в рамках Европейского года железных дорог и особый взгляд на жизнь и творчество Яниса Каподистрии, первого губернатора Греции после ее освобождения от османов, в контексте двухсотлетия Греческой революции (1821).

Вход на государственные археологические объекты, музеи и памятники будет бесплатным в выходные дни 25−26 сентября.

Дни европейского наследия проводятся каждый сентябрь в 50 странах, подписавших Европейскую культурную конвенцию, и организуются в тесном сотрудничестве с национальными координаторами в каждой стране, включая местные органы власти, гражданские и частные группы и добровольцев.