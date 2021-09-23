Москва, 23 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал двойными стандартами запрет свободного перемещения по Страсбургу российской делегации в ПАСЕ в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом «Спутник V».

Council of Europe Parliamentary Assembly Сессия ПАСЕ

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«Это нарушение прав, это двойные стандарты, и в этой связи правильно было бы не принимать участия в заседании ПАСЕ», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он потребовал равных прав для всех делегаций.

«Равные права для всех участников, а здесь у нас одни равнее других, так выходит? Но мы-то платим за свое участие больше, чем другие», — указал парламентарий.

Он призвал не политизировать вакцинацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед и Госдума сформировали состав российской делегации в ПАСЕ. Туда вошли семь сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совфеда по международным делам Сергеем Кисляком, а также 11 депутатов под руководством Петра Толстого («Единая Россия»).

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября.