Ижевск, 23 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Удмуртия вошла в число регионов, лидирующих в России по охвату населения раздельным сбором отходов. Вместе со Свердловской областью республика делит седьмое место среди всех субъектов РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пластиковые отходы

По словам замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Розы Аснановой, система обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) на территории Удмуртии налажена. Правительством приняты все соответствующие нормативно-правовые акты, проводится регулярный мониторинг деятельности регионального оператора.

Активно развиваются системы раздельного накопления отходов и сортировки, растет доля утилизируемых отходов. В 2020 году в регионе были введены две мусоросортировочные станции, одна реконструирована. Общая мощность объектов составляет 370 тыс. тонн ТКО в год.

«Установлено около 1000 спецконтейров для сбора пластика, стекла, тетрапака и металла, в 2021 году планируется установить еще 750 таких контейнеров», — добавила заместитель министра. Кроме того, до конца года будут обустроены 338 контейнерных площадок.

С 2018 года в рамках национального проекта «Экология» ликвидированы 150 несанкционированных свалок.

Также по нацпроекту Удмуртия является частником реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I—II классов опасности». С 1 марта 2022 года все предприятия, которые образуют опасные отходы, должны будут размещать информацию об образовании отходов в единую систему и передавать их по договору федеральному оператору на переработку, исключая те предприятия, которые занимаются переработкой самостоятельно.

В Камбарке на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в 2022 году начнется строительство экотехнопарка, который станет частью инфраструктуры обращения с отходами I—II классов опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года стало известно, что в следующем году планируется процедура передачи имущественного комплекса завода по уничтожению химоружия в Камбарке в собственность ФГУП «ФЭО» (Федеральный экологический оператор). Уже в 2023 году предприятие намерены ввести в эксплуатацию.