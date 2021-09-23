Барселона, Испания, 23 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. 23 сентября президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Рональд Куман останется на посту главного тренера каталонской команды вне зависимости от результата матча с «Кадисом»: «Будущее Кумана не зависит от сегодняшнего матча. Мы с тренером. Он главный в нашей команде, и мы хотим, чтобы все было в порядке», — цитирует Лапорта ESPN.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство каталонской «Барселоны» отправит в отставку нидерландского главного тренера команды Рональда Кумана, если «сине-гранатовые» в сегодняшнем матче шестого тура испанской Примеры 2021/22 не смогут обыграть «Кадис», идущий на шестнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата.

После четырех первых матчей «сине-гранатовые» с двумя победами, восемью очками и двумя матчами в запасе идут на восьмой позиции в турнирной таблице Примеры. В первом туре групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА «Барселона» крупно проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.