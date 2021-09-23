Пермь, 23 сентября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Причиной самоубийства главы управления СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева могли стать бытовые проблемы. О такой версии пишут некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

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В частности, «Интерфакс» сообщает, что уход руководителя из жизни не связан с его службой. Отметим, по факту произошедшего идёт проверка. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели Сарапульцева стало известно 23 сентября. Она совпала по времени с визитом главы СКР Александра Бастрыкина в Пермь. Поводом для приезда Бастрыкина стала стрельба в Пермском университете, в результате которой шесть человек погибли.