Нью-Йорк, США, , 22:54 — REGNUM В 2021 году отношения Греции и Турции улучшились, заявил премьер-министр ГрецииКирьякос Мицотакис 23 сентября в интервью Bloomberg 23 сентября.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, при этом между двумя странами возникли сложные юридические вопросы, связанные с разграничением морских зон, подчеркнул Мицотакис. Аналогичные проблемы с Италией и Египтом были решены на основе соглашений с каждой страной, сказал он, но в случае Турции единственное решение будет принято на основе международного права.

По словам греческого премьера, сотрудничество с Турцией также необходимо в вопросе миграции, чтобы контролировать миграционные потоки и успешно бороться с торговлей людьми в Эгейском море.