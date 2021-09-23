Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. В 2021 году отношения Греции и Турции улучшились, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис 23 сентября в интервью Bloomberg 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Тем не менее при этом между двумя странами возникли сложные юридические вопросы, связанные с разграничением морских зон, подчеркнул Мицотакис. Аналогичные проблемы с Италией и Египтом были решены на основе соглашений с каждой страной, сказал он, но в случае Турции единственное решение будет принято на основе международного права.

По словам греческого премьера, сотрудничество с Турцией также необходимо в вопросе миграции, чтобы контролировать миграционные потоки и успешно бороться с торговлей людьми в Эгейском море.