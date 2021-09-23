Подгорица, 23 сентября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Согласно данным черногорского статистического ведомства Monstat, валовой внутренний продукт (ВВП) Черногории упал в прошлом году на 15,3 процента.

Падение

Статистики заявили, что ВВП Черногории в 2020 составил 4,19 миллиарда евро, а в 2019 году — 4,95 миллиарда евро.

«ВВП на душу населения в прошлом году составил 6,74 тысячи евро, а в 2019 году — 7,96 тысячи евро», — говорится в сообщении.

Средний экономический спад в странах Европейского союза (ЕС) составил 5,9 процента.

Согласно отчету Евростата, Черногория продемонстрировала наибольшее падение ВВП среди европейских стран. Только Ирландия с 5,9% и Турция с 1,8% зафиксировали рост в прошлом году.

Из стран региона, ВВП Хорватии снизился на 8 процентов, Северной Македонии — на 4,5 процента, Боснии и Герцеговины — на 4,3 процента, Словении — на 4,2 процента и Сербии — на 1 процент.