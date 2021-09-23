Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Темпы роста греческой экономики достигли 16,2% во втором квартале 2021 года, а прогноз в 5,9% на весь год может оказаться недостаточно высоким, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис 23 сентября в интервью Bloomberg из Нью-Йорка, где он принимает участие в 76-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

European People's Party Кириакос Мицотакис

В интервью греческий лидер затронул несколько вопросов, в том числе климатический кризис, стоимость энергоносителей и отношения с Турцией. Он рассказал о планах Греции по преодолению климатического кризиса, который сильно ударил по Средиземноморскому бассейну, с помощью Фондов восстановления ЕС.

Мицотакис прогнозирует, что счета за электроэнергию не будут сильно расти в ближайшие 3−6 месяцев, так как на уровне Греции и ЕС в целом предпринимаются усилия по преодолению последствий глобального роста цен. Правительство поддержит домашние хозяйства, оно уже попросило энергетические компании взять на себя часть расходов, в то же время предложив Европейскому союзу принять общеевропейское решение по данной проблеме.