Владимир, 23 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. 23 сентября во Владимире на стадионе «Торпедо» футбольный клуб «Торпедо», выступающий в ФНЛ-2, в матче третьего тура элитного группового раунда Кубка России сезона 2021/22 встречался с екатеринбургским «Уралом». Основное время матча завершилось со счетом 2:0 в пользу команды из Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Панюков сравнивает счет

Первый мяч на первой минуте встречи забил 28-летний российский атакующий полузащитник Андрей Егорычев — 0:1. Через пять минут футболист «Торпедо» Владимир Победимов не смог реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки. На 16-й минуте Андрей Панюков удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет — 0:2.

После первого тура «Урал», набрав три очка, поднялся на первую строчку в турнирной таблице группы 2. «Торпедо» из Владимира без очков заняло последнее место.