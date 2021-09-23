Челябинск, 23 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. В Челябинске два 17-летних гражданина избежали колонии за нападение на доставщика еды. Им вменяли грабёж, совершённый группой лиц и по предварительному сговору, сообщает областное управление СКР.

Kentucky.com Суд

Преступление было совершено в апреле. Граждане заказали в дом на ул. Тухачевского доставку набора суши общей стоимостью 1800 рублей. А затем они вышли во двор дома, напали на курьера, похитили пакет с едой и скрылись.

Подсудимые признали вину, раскаялись и возместили причинённый ущерб. Суд назначил им по году условно с таким же испытательным сроком.