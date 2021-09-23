София, 23 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Власти Болгарии планируют с 1 октября нынешнего года ввести систему обязательной проверки въезжающих в страну туристов на наличие коронавируса. Об этом сообщает 23 сентября болгарское телевидение.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Диагностика

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По официальным данным, нововведение призвано сократить количество заболеваний пандемией в этой стране, а также продемонстрировать мировому сообществу намерение Софии «максимально противостоять развитию коронавируса на Балканах». Каким именно образом будут реализованы подобные антиковидные меры, не уточняется.

«Если София не сможет гарантировать антиковидной сертификации наших гостей, мы не сможем позиционировать себя в качестве цивилизованного европейского государства», — резюмировала исполняющая обязанности министра туризма Болгарии Стела Балтова.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Болгарии признало угрожающими масштабы распространения COVID-19 на Балканах. По последним данным, в Болгарии жертвами коронавируса стали 20,8 тыс. человек.