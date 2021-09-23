Курган, 23 сентября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В курганском перинатальном центре спасли жизнь матери 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Onf.ru Многодетные семьи

На 28-й неделе беременности Лилит Шабалина поступила в центр 2 сентября 2021 года. По словам врачей, шансы на выживание были минимальные. Каждая секунда была на счету. Около трёх часов врачи боролись за её жизнь. Кровопотеря составила около пяти литров.

«Благодаря Богу и слаженной, оперативной, грамотной, высокопрофессиональной работе врачей и медсестер я осталась жива. Очень много было уделено внимания, сопереживания, опеки, сочувствия. Помощь оказывалась своевременно», — отметила Лилит Шабалина.

Главный врач перинатального центра Татьяна Осина сообщила, что с пациенткой работала большая группа врачей — операционная бригада, специалисты реанимационного, физиологического и гинекологического отделений.

«Случай довольно сложный, но всем вместе нам удалось справиться. Самая главная награда для нас — это жизнь и здоровье мам и малышей. За жизнь новорождённого мы продолжаем бороться», — отметила главный врач перинатального центра Татьяна Осина.