Тбилиси, , 21:06 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в связи с сегодняшним инцидентом у офиса ЕС в Тбилиси выступил со специальным заявлением, сообщил телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

«С приближением выборов в местные органы власти с в стране усиливаются эмоции. Я хочу чётко сказать: насилие или запугивание неприемлемы со стороны любого человека, группы или партии», — говорится в заявлении главы грузинского правительства.

«Я уже говорил ранее, что осуждаю любые акты насилия. Грузинский народ хочет мира, стабильности и процветания. Наше население заслуживает избирательной кампании, которая соответствует ценностям нашей страны и демонстрирует, что наша нация привержена идее демократии. Я призываю все политические партии, их активистов и сторонников, особенно представителей радикальной оппозиции, воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут привести к насилию и обострению ситуации. Спокойно дождитесь дня выборов, и 2 октября каждый гражданин на избирательных участках в демократической обстановке выскажет свой выбор для того, чтобы наша страна продолжала свое стабильное развитие», — отметил Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Тбилиси у здания представительства Евросоюза между лидерами партий «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение»Ираклием Кобахидзеи Никой Мелия едва не произошла драка. Ранее в Дманисском районе Грузии представители двух партий устроили поножовщину.