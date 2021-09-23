Барселона, Испания, 23 сентября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. 23 сентября испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что каталонская «Барселона» не сможет беспрепятственно подписать Хави на пост главного тренера основной команды. В контракте Хави с «Аль-Саддом» прописана опция сумма компенсации, полагающаяся катарскому клубу в случае ухода Хави в «Барселону» до завершения текущего трудового соглашения.

(сс) Doha Stadium Plus Qatar Хави

Под руководством Хави «Аль-Садд», набрав девять очков после первых трех туров нового сезона Лиги Звезды 2021/22, расположился на второй строчке в турнирной таблице внутреннего чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от кандидатуры Андреа Пирло на пост главного тренера команды.

Действующий главный тренер каталонской команды Рональд Куман может быть отправлен в отставку в случае неудачных исходов ближайших матчей клуба с «Кадисом», «Леванте» и «Бенфикой». 20 сентября «сине-гранатовые» не смогли на домашнем стадионе обыграть «Гранаду». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.