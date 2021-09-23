Пушков заявил, что в Конгрессе США есть лобби, которое губит отношения с РФ
Москва, 23 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Предложение членов американского Конгресса ввести персональные санкции против ряда граждан России, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ряда министров, мэра Москвы Сергея Собянина, — это очень агрессивный шаг, который может быть отвергнут высшим руководством США, заявил 23 сентября член Совфеда Алексей Пушков на радио Вести FM.
Заявив, что речь, видимо, идёт о персональных санкциях, которые не позволят подсанкционным гражданам России ездить в США, он отметил, что проблем с поездками в другие страны не должно быть, потому что у тех стран, которые такие же санкции не ввели, нет оснований в отказе этим людям во въезде.
Политолог отметил, что вопрос о создании нового санцкионного списка в американской администрации пока вовсе не решён.
Политолог подчеркнул, что санкции направлены против руководства России.
Политолог добавил, что есть надежда, что Вашингтон не пойдёт на очередное обострение отношений. Он напомнил, что и Байден, и госсекретарь США Энтони Блинкен высказывались за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, что будет невозможно в условиях санкций против представителей власти России.
По словам Пушкова, Конгресс «ведёт себя крайне безответственно».