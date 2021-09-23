Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Грузинский экс-президент Михаил Саакашвили встретился в Вашингтоне с сенаторами Джинн Шейхин, Джимом Ришом и Рон Джонсоном, сообщает телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

Саакашвили изложил перед американскими законодателями, входящими в «группу друзей Грузии», свои политические планы. Сенаторы выразили свою обеспокоенность обострившейся политической ситуацией в Грузии. Они высказали своё намерение посетить Грузию.

Саакашвили после завершения встречи в Вашингтоне отправится в Брюссель, где его примут депутаты Европарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в преддверии местных выборов произошёл ряд инцидентов между представителями ведущих политических партий — «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Их лидеры регулярно оскорбляют друг друга, а в Дманисском районе политические разногласия на днях переросли в поножовщину.