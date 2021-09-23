23 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 21:37 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, что он выступает против участия российской делегации в осенней сессии ПАСЕ на фоне запрета свободного перемещения по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признаёт вакцинацию российским препаратом «Спутник V», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 23 сентября в социальной сети Facebook.

ПАСЕ Artis Rams

«Да хватит уже позориться! Скоро в спину вам плевать начнут, а вы только и будете что извиняться. Опозорились настолько, что просто уже некуда. Вот над вами и издеваются как могут. Выйдите уже из состава этой организации! Давно пора!» — призывает Алла Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никакого логического объяснения тому, почему российская делегация до сих пор принимает участие в заседаниях ПАСЕ, ведь всё, что происходит в этой организации, — это бесконечное унижение России.

«Там вообще собираются выборы в Государственную думу Российской Федерации не призвать. Что мы там вообще делаем до сих пор?» — задаётся вопросом Черашев А.

Некоторые комментаторы отмечают, что не видят в действиях европейской страны какого-либо политического подтекста, ведь «Спутник V» и правда до сих пор не признан на территории Европейского союза в качестве реальной вакцины от коронавируса.

«Для властей Страсбурга не имеет значения, кто перемещается по городу, обычные туристы-россияне или члены какой-то делегации из России, в условиях эпидемии, если прививка «Спутником V» не признана, то это не даёт для европейцев гарантию отсутствия заболевания», — отмечает Сергей С.

Вячеслав Володин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что всё происходящее на фоне «войны вакцин» является проявлением двойных стандартов и политической конкуренции, поэтому справедливости в этом вопросе искать не стоит.

«Опять двойные стандарты! Сколько можно ждать, когда эти представители ВОЗ наконец-то признают российские вакцины?! Они же ничем не хуже европейских и американских аналогов! Или не хотят конкурентов? Тогда какой смысл ущемлять в правах российскую делегацию? Они же не рекламируют свои прививки», — отмечает Valentina S.

«Какой сюрреализм! Признаём — не признаём. Стопроцентной защиты от повторного заражения нет ни у одной вакцины, ни в одной стране мира! К чему весь этот фарс? Какая разница, кто какой прививкой укололся? Это же лучше, чем ничего!» — указывает Юлия Б.

Ряд пользователей призвал власти Российской Федерации принять против Евросоюза аналогичные ограничения и не давать европейским гражданам свободно перемещаться по территории страны.

«Раз уж на то пошло, тогда мы, со своей стороны, принимаем закон или постановление на уровне МИД и других структур исполнительной власти о том, что журналисты из стран ЕС, не привитые «Спутником V», на брифинги и пресс-конференции в Российской Федерации не допускаются. И всё! И исполнять соответствующий указ вплоть до момента взаимного признания вакцин», — предлагает Александр Ч.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 23 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своём Telegram-канале о том, что выступает против участия российской делегации в осенней сессии ПАСЕ на фоне запрета свободного перемещения по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признаёт вакцинацию российским препаратом «Спутник V».