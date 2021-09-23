Воронеж, 23 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении руководителя одного из подразделений департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области по статье о получении взятки возбуждено следственными органами по материалам УФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ФСБ

По данным УФСБ по Воронежской области, подозреваемый в 2019 году получил взятку в 100 тыс. рублей от одного из предпринимателей Воронежа за «преднамеренное незаконное бездействие в суде при рассмотрении иска к ДИЗО и последующий отказ от обжалования решения первой инстанции, вынесенного не в пользу организации».

Как уточнили в СУ СКР по Воронежской области, в ходе допроса от подозреваемого получены признательные показания. В настоящее время ведется допрос свидетелей, проведены осмотры и выемки, проводятся мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности.