Москва, 23 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Минэкономразвития России направит 100 своих представителей в торговые представительства в 52 государствах. Об этом 23 сентября сообщил журналиста галва ведомства Максим Решетников.

Zampolit.com Максим Решетников

«Всего планируем направить 100 человек в 52 торгпредства. Где-то это будет по одному представителю, где-то — два-три, в отдельных случаях — до четырёх человек», — уточнил он.

Решетников отметил, что кадровый состав представителей Минэкономразвития начнёт формировать в ближайшее время. По его словам, для назначения на эту должность кандидату «потребуются и определённые навыки, и знание стран, и опыт, и так далее».

Среди задачах, которые будут стоять перед представителями ведомства за рубежом, министр назвал поддержку деятельности межправительственных комиссий, привлечение иностранных инвестиций в Россию, продвижение российских товаров и услуг за рубежом.

Напомним, ранее на неделе президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Минэкономразвития с 1 октября назначить своих атташе по экономическим вопросам в 52 странах.