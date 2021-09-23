Пермь, 23 сентября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Центральный аппарат СКР начал проверку по факту гибели главы следственного управления по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Об этом пишут СМИ.

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Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, идёт процессуальная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Сарапульцева нашли 23 сентября. По предварительным данным, он совершил самоубийство.