Москва, 23 сентября 2021, 19:54 — REGNUM Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы планируется на 12 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом сообщили в «Единой России».
Ранее спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты парламента восьмого созыва. Возглавил группу первый вице-спикер Госдумы VII созыва Александр Жуков («Единая Россия»).
Планируется, что рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы Госдумы восьмого созыва.
Предполагается, что рабочая группа также утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания.