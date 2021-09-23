София, 23 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило план Болгарского национального банка (БНБ) по ограничению с 1 октября нынешнего года доступа граждан страны к потребительским кредитам, пишет 23 сентября софийская газета «Сега».

Уильям Хогарт. Карьера мота. Арест за долг. 1735

По данным издания, инициатива банка направлена на защиту экономики страны от недобросовестных заёмщиков.

«Люди берут деньги в долг, изначально понимая, что вернуть предоставленные средства они не смогут, — сказал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM директор софийского регионального отделения БНБ Ивайло Николов. — Таким образом, в целом страдает болгарская экономика. Новые меры призваны коренным образом изменить сложившуюся ситуацию».

Согласно официальной информации, в рамках ограничения системы кредитования в потребительских и ипотечных займах в ближайшее время будет отказано сотням тысяч жителей страны. Подобные превентивные меры позволят болгарской экономике сохранить до двух миллиардов долларов, уверены представители правительства Болгарии.