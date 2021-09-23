София ограничит болгарам доступ к потребительским кредитам
София, 23 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило план Болгарского национального банка (БНБ) по ограничению с 1 октября нынешнего года доступа граждан страны к потребительским кредитам, пишет 23 сентября софийская газета «Сега».
По данным издания, инициатива банка направлена на защиту экономики страны от недобросовестных заёмщиков.
«Люди берут деньги в долг, изначально понимая, что вернуть предоставленные средства они не смогут, — сказал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM директор софийского регионального отделения БНБ Ивайло Николов. — Таким образом, в целом страдает болгарская экономика. Новые меры призваны коренным образом изменить сложившуюся ситуацию».
Согласно официальной информации, в рамках ограничения системы кредитования в потребительских и ипотечных займах в ближайшее время будет отказано сотням тысяч жителей страны. Подобные превентивные меры позволят болгарской экономике сохранить до двух миллиардов долларов, уверены представители правительства Болгарии.