Подгорица, 23 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Митрополии Черногорско-Приморской никогда не обсуждалось отделение от Сербской православной церкви, к которой она принадлежит. Об этом заявил митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий 23 сентября.

(сс) Saint-Petersburg Theological Academy Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий

По словам митрополита, этого ожидали люди у власти, близкие к действующему президенту, и теперь они говорят, что это отделение уже началось.

Отвечая на вопрос, действительно ли планировалось что-либо подобное, митрополит Иоанникий сказал: «нет, никогда».

«Митрополия не может стереть свою историю, свою идентичность, вековую, христианскую и святосавскую (понятие, обозначающее продолжение учения святого Саввы — ИА REGNUM). Каждый митрополит, и я в том числе, должен сохранять единство церкви и уважать каноническую юрисдикцию», — заявил Иоанникий в интервью телеканалу ТВЦГ 1.

Напомним, что ранее кабинет президента Черногории Мило Джукановича распространил сообщение, в котором говорится о том, что якобы после смерти митрополита Амфилохия Сербская православная церковь отняла у митрополии Черногорско-Приморской ее автономию.