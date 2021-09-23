Москва, 23 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Ещё два российских предприятия получили разрешения на поставки мясной продукции во Вьетнам. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба Россельхознадзора.

Stuart Webster Свинина

«Департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама предоставил право поставок продукции ещё двум российским предприятиям по производству свинины», — говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день уже 53 российских предприятий могут экспортировать во Вьетнам мясо птицы, говядину и свинину, а также продукцию из них и субпродукты.

В пресс-службе добавили, что Россельхознадзор намерен продолжить работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта животноводческой продукции во Вьетнам.