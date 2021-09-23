Москва, 23 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Подведение итогов первого конкурса на предоставление грантов Президента

ИА REGNUM Культурные инициативы

Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и

креативных (творческих) индустрий прошло в Москве в четверг, 23 сентября.

Конкурс организован и проведен Президентским фондом культурных инициатив в

короткие сроки — инициатива о создании Фонда была выдвинута президентом

Российской Федерации Владимиром Путиным 21 апреля этого года в рамках Послания к

Федеральному Собранию, в мае Фонд был создан, а с 15 июня начал принимать проекты

Основная цель Президентского фонда культурных инициатив — всесторонняя

поддержка проектов в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий.

Первый конкурс показал высокий интерес к нему со стороны представителей творческих профессий. За время заявочной кампании (с 15 июня по 6 августа) в системе Фонда подано 12 460 заявок из 83 субъектов на общую сумму свыше 84 млрд рублей, при объеме выделенных Фонду средств в этом году в 3,5 млрд руб.

Впервые заявки на президентский грант, помимо негосударственных НКО, могли направить коммерческие организации, муниципальные организации и индивидуальные

Проекты по типам заявителей распределились следующим образом: муниципальные учреждения — 4334 (34,8%); коммерческие организации — 1466 (11,8%); индивидуальные предприниматели — 1775 (14,2%). Таким образом, две трети заявок (65,2%) поступили от новых категорий заявителей.

Самые активные регионы по количеству направленных заявок (помимо

Москвы): Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татария, Белгородская и

Московская области.

Проекты на первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных

инициатив подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными

среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (33,4% заявок);

«Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (24,6% заявок);

«Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых

талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (10,7%

заявок).

Больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (22,9% от общего количества заявок); фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (19,2% заявок); проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа-технологий, кино, театра, игр (18,5% от общего количества заявок).

Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и

академического (классического) искусства (12,8% заявок).

В соответствии с решением Экспертного совета конкурса до экспертизы допущены

11 746 проектов.

Самая маленькая заявка, претендующая на поддержку — кукольный спектакль

«Учиться всегда пригодится», в котором примут участие дети из

малообеспеченных и многодетных семей (38, 7 тысяч руб., заявитель — МБУК

«Алферьевский поселенческий досуговый центр» (Пензенская область).

Самый крупный по сумме из предлагаемых к поддержке конкурсов стал

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций АртМастерс, успешно прошедший в этом году. Запрошенное им финансирование на проведение мероприятий, посвященных столетнему юбилею со дня рождения Народного артиста СССР, выдающегося деятеля циркового искусства Юрия Никулина составляет 67 миллионов рублей, при объеме представленного софинансирования в объеме 238 миллионов рублей.

Среди соискателей грантов Фонда поддержки культурных инициатив также — проект «Школьная классика» Российского движения школьников, и новый проект «Смешариков», посвященный культурному многообразию народов России.

За полтора месяца Экспертный совет Фонда поддержки культурных инициатив сделал около 24,5 тысяч экспертных заключений. Всего поддержано 1478 проектов. Из них только 10% приходятся на федеральный центр, 90% — на регионы.