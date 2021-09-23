Киев, 23 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин призвал «прекратить инсинуации» насчет покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Пресс-служба МВД Украины Национальная полиция Украины

Об этом он заявил 23 сентября в эфире украинского телевидения.

Енин пожаловался на инсинуации вокруг того, что это было «фейковое покушение», и Шефира просто «хотели напугать».

«Мы говорим сегодня о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента… Все пули пронзили автомобиль, как консервную банку — он был не бронированным», — сказал представитель ведомства.

Енин заявил, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой.

«Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одинарными выстрелами… К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в МВД заявили, что на месте обстрела автомобиля Шефира нашли два десятка довольно необычных гильз, «которые не часто встретишь на Украине». Также в национальной полиции отчитались о том, как идут оперативно-следственные мероприятия.