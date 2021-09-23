Тбилиси, , 20:52 — REGNUM Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает сегодняшний инцидент у офиса ЕС в Тбилиси «спланированной провокацией» «Единого национального движения», а его председателя Нику Мелия он назвал «хулиганом без интеллекта», сообщает телеканал «TV Пирвели».

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

«Сегодняшний факт ясно подтверждает, что происшедшее не было спонтанными провокациями, и за ним стоял план «Единого национального движения». Очередной пример этого мы увидели сегодня в исполнении Никанора Мелия, хулигана без интеллекта и провокатора, видящего свой политический шанс только в провокациях. Символично, что Мелия совершил свою провокацию у представительства ЕС перед встречей с послами Европейского союза. Этим Мелия демонстративно показал, что совершенно ни во что не ставит предложения наших западных партнёров и совершенно сознательно устраивает поляризацию перед их офисом», — заявил Кобахидзе.

Напомним, 23 сентября в Тбилиси произошла перебранка между лидерами грузинских партий, едва не закончившаяся дракой.